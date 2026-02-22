Concorso Allievi Marescialli Carabinieri 2026 | 898 posti per entrare nell’Arma
Il concorso Allievi Marescialli dei Carabinieri 2026 prevede 898 posti disponibili, con domanda aperta dal 18 febbraio al 19 marzo. La selezione mira a reclutare giovani motivati pronti a entrare nell’Arma e a svolgere servizi di sicurezza. La procedura di iscrizione si svolge online e richiede il rispetto di requisiti specifici. La scelta di candidarsi rappresenta un’opportunità concreta per chi desidera intraprendere una carriera nelle forze dell’ordine.
Candidature aperte dal 18 febbraio al 19 marzo per i giovani tra 17 e 26 anni: formazione triennale e laurea in Scienze Giuridiche e della Sicurezza “Se vuoi metterti in gioco e costruire il tuo futuro nell’Arma dei Carabinieri, questo è il momento!”, dal 18 febbraio al 19 marzo, è possibile candidarsi per il concorso Allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri. Un’opportunità di crescita personale e professionale per 898 giovani, tra i 17 ed i 26 anni, che vogliano mettersi al servizio della collettività, beneficiando di una formazione di alto livello e conseguendo una laurea triennale in Scienze Giuridiche e della Sicurezza. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Superare il Concorso Maresciallo dei Carabinieri: Guida Completa per Aspiranti
