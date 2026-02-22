con la recanatese una gara difficile

Simone Seccardini affronta una trasferta difficile contro la Recanatese, a causa dei due successi consecutivi ottenuti in casa. La squadra si prepara con attenzione allo stadio Tubaldi, dove dovrà affrontare una gara importante. La condizione dei giocatori e le strategie tattiche saranno decisive per affrontare questa sfida. La partita si gioca oggi alle 14.30 e i tifosi attendono una risposta sul campo.

Alla vigilia della trasferta di Recanati, in programma questo pomeriggio alle ore 14.30 allo stadio ‘Tubaldi’, mister Simone Seccardini ha analizzato il momento della squadra alla luce dei due successi interni consecutivi con San Marino e Castelfidardo. Mister quella con il Castelfidardo, per come è arrivata, è una vittoria che evidenzia ancora di più la crescita della squadra? "Sì, è una vittoria che racconta molto del nostro percorso. Giocare per oltre settanta minuti in inferiorità numerica non è semplice, ma la squadra ha risposto con compattezza e carattere. È stata una prova di maturità collettiva che ci ha permesso di consolidare il quinto posto, dando ancora più valore al risultato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

