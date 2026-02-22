Con-fine diciotto classi alla mostra fotogafica dedicata alla giovani vittime di Gaza

Il liceo Gioia ha ospitato la mostra fotografica “Con-fine” dal 26 gennaio al 6 febbraio, che mette in mostra le immagini di giovani vittime di Gaza. La esposizione nasce dall’idea di sensibilizzare gli studenti sui conflitti in Medio Oriente. Quattordici classi hanno visitato l’evento e osservato le fotografie, realizzate dai ragazzi stessi. La mostra si svolge nell’aula Musica, offrendo un’occasione di riflessione sulla realtà dei più giovani coinvolti nei conflitti.

Il percorso iniziava con la visione di una foto evocativa attraverso un telo scuro e con una domanda “Vi sentite guardanti o guardati?” Dal 26 gennaio al 6 febbraio nell’aula Musica del Liceo Gioia è stata allestita la mostra fotografica “Con-fine”, a cura del Laboratorio di Mondialità Consapevole della Caritas diocesana. La mostra è stata visitata da diciotto classi, che si sono avvicendate in quella che è stata un’esperienza che ha suscitato forti emozioni, scrivono Greta Gobbi e Sara Russo, studentesse della 2AC. Il percorso iniziava con la visione di una foto evocativa attraverso un telo scuro e con una domanda “Vi sentite guardanti o guardati?”. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Papa Leone XIV, la sua visita alla mostra in Senato dedicata alla Bibbia di Borso d’EstePapa Leone XIV ha recentemente visitato la mostra dedicata alla Bibbia di Borso d’Este, uno dei capolavori più raffinati dell’arte miniaturistica. Leggi anche: "La vita, l’arte, l’amicizia": alla Chiesa del Suffragio una mostra dedicata alla collezione Laghi Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Serie A Elite Femminile, vincono le prime della classe, squillo salvezza dell'IVECO Cus Torino; Prima Italia Cup 2026 ad Andora, subito in mare 400 laseristi in festa! Tutti i podi e le foto - Saily; XII edizione di Professione Documentario: dal 19 febbraio a fine aprile; Graduatorie GPS 2026, come si compila la domanda. Ecco le novità della piattaforma. RISPOSTE AI QUESITI. Hamas sul Consiglio di pace: “La stabilità di Gaza si basi sulla fine dell’occupazione israeliana” x.com #Tg2000 - Medio Oriente, Caritas #Gerusalemme: a Gaza emergenza senza fine #12febbraio #Tv2000 #Gaza #Palestina #MedioOriente #Caritas #Gerusalemme #EmergenzaUmanitaria #Cisgiordania - facebook.com facebook