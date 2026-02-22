Comuni marchigiani in rivolta | a rischio scuole e futuro dopo

I sindaci dei Comuni marchigiani che hanno perso lo status di montani protestano contro la nuova classificazione governativa, che ha fatto perdere loro fondi e servizi. La decisione ha causato preoccupazione tra le comunità locali, soprattutto nelle aree più isolate. I primi cittadini minacciano di restituire le fasce tricolori alla prefettura per attirare l’attenzione sulla difficile situazione delle scuole e dei servizi pubblici. La tensione cresce tra le amministrazioni locali e il governo centrale.

Macerata e l’entroterra marchigiano si preparano a una escalation di proteste. I sindaci dei Comuni che hanno perso lo status di montani, a seguito della nuova classificazione governativa, annunciano la possibilità di restituire le fasce tricolori alla prefettura, in segno di protesta contro quella che definiscono un’amara e ingiusta decisione. La questione, che riguarda anche diverse altre province italiane, solleva interrogativi sulla sostenibilità delle aree interne e sul futuro delle comunità locali. La decisione del governo, che ha dato il via libera alla nuova classificazione, ha lasciato i sindaci dei Comuni interessati profondamente amareggiati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Sicilia, Terzo Mandato Sindaci Bloccato: ARS respinge la norma, Mussomeli e il futuro dei piccoli comuni a rischio.L’ARS ha respinto la proposta di legge che avrebbe consentito ai sindaci di svolgere un terzo mandato, bloccando di fatto il progetto.

Dopo la nevicata scuole chiuse mercoledì in diversi comuni nell'entroterra cesenateDopo la nevicata dell'Epifania, diverse scuole dell'entroterra cesenate, tra cui Sarsina, resteranno chiuse mercoledì.

