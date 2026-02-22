Comunali e primarie Palumbo | L’unità senza visione comune è solo una somma di sigle

Palumbo denuncia che le elezioni primarie per il candidato del centro-sinistra a Reggio si sono concluse dopo settimane di incontri e discussioni. La causa della lunga attesa risiede nelle divergenze tra le diverse anime del fronte politico. Le trattative hanno evidenziato come l’assenza di una visione condivisa abbia reso difficile formare un fronte unitario. La situazione si svela attraverso le tensioni emerse nelle ultime riunioni tra i candidati.

La riflessione del direttore culturale del movimento La Strada che ribadisce: "La partecipazione nasce da un percorso, da un'elaborazione condivisa, da un confronto reale con la comunità" "Le elezioni primarie per la scelta del candidato del centro-sinistra alle prossime comunali di Reggio arrivano al termine di una lunga ed estenuante sequenza di tavoli e trattative. Non nascono da una spinta dal basso, ma come soluzione a una difficoltà tutta interna alla coalizione. Pressoché tutti i candidati vi parteciperanno di malavoglia, spinti dai vertici dopo l'incapacità di trovare una sintesi". Così Fabio Domenico Palumbo, direttore culturale del movimento La Strada, che aggiunge "più che un momento di confronto aperto, sembrano una sorta di "ordalia" tra le diverse fazioni, chiamate a dirimere con uno scontro tra i rispettivi "campioni" ciò che l'assemblea non è riuscita a chiarire politicamente.