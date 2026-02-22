Compleanno fatale | 21 anni e un tuffo nel mare ritrovato il corpo

Riccardo Merkuri ha perso la vita in mare durante il suo compleanno, a causa di un malore improvviso mentre nuotava. Il giovane di Pollenza ha subito difficoltà in acqua e non è riuscito a tornare a riva. I soccorritori hanno trovato il suo corpo alcune ore dopo la richiesta di aiuto. La famiglia del ventenne si trova ora a fare i conti con questa tragedia improvvisa. La ricerca si è concentrata lungo la costa di Civitanova Marche.

Macerata, un grido soffocato nel mare: la tragedia del ventenne Riccardo Merkuri. La notte italiana si è chiusa con un epilogo tragico a Civitanova Marche, dove è stato ritrovato il corpo di Riccardo Merkuri, un ventenne di Pollenza. La scomparsa del giovane, avvenuta dopo un gesto di violenza nei confronti della madre e un successivo tuffo in mare, ha scosso profondamente la comunità maceratese. Le ricerche, durate 38 ore, si sono concluse con il ritrovamento del corpo, vittima di assideramento e annegamento. Il dramma si è consumato nella notte tra venerdì e sabato, quando Riccardo Merkuri, nel giorno del suo ventunesimo compleanno, ha aggredito fisicamente la madre nella loro abitazione a Macerata. 🔗 Leggi su Ameve.eu Macerata, picchia la madre per il suo 20esimo compleanno e scappa: ritrovato morto in mareUn ragazzo di 20 anni ha aggredito la madre nel giorno del suo compleanno, ferendola gravemente prima di fuggire. Leggi anche: Un tuffo nel mare d'inverno: 270 coraggiosi a Riva Trigoso, dai 7 agli 82 anni Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. “La preoccupazione per la propria immagine, è questa la fatale immaturità dell'uomo. È così difficile essere indifferenti alla propria immagine. Una tale indifferenza è al di sopra delle forze umane. L'uomo ci arriva solo dopo la morte. E neanche subito. Solo mol - facebook.com facebook