come vanno davvero i rapporti tra meloni e mattarella

Le tensioni tra il presidente e il governo sono nate da divergenze sulla gestione delle nomine istituzionali. Le riunioni ufficiali si sono fatte più rare e i comunicati ufficiali meno concordi. Gli incontri informali sono diventati l’unico momento in cui si affrontano le questioni più delicate, spesso senza risultati concreti. La situazione crea un clima di incertezza che coinvolge anche i rapporti con altre istituzioni. La situazione resta sotto osservazione e si attendono sviluppi.

Il bisticcio a bassa intensità tra il Quirinale e il governo ha messo al centro del dibattito un tema che vive ormai da mesi sottotraccia. In sintesi: ma i rapporti tra Meloni e Mattarella sono complicati oppure no? Per rispondere a questa domanda occorre ragionare su due livelli. Il primo livello è quello delle grandi partite internazionali, è quello della politica estera, del rapporto con l'Ue, della difesa di Kyiv, dell'equilibrio da trovare con Trump, della lotta contro i fascismi del presente, compreso l'antisemitismo, e su questi temi, sfumature su Trump a parte, se vogliamo chiamarle così, la sintonia c'è. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Meloni: con Mattarella rapporti ottimi, quando va difesa Italia c’èIl rapporto tra Meloni e Mattarella è caratterizzato da ottimi rapporti e collaborazione.

Basta retroscena: Meloni chiarisce il rapporto con Mattarella

Governo Meloni= illegalità Vanno fermati, Salvini in primis #pontesullostretto x.com

Piero Gurrieri tra la gente. . Terza puntata della mia serie sulla legge di Nordio e Meloni che non migliora la giustizia, ma lacera la magistratura e la Costituzione. Ascoltate e se vi piace condividete! #massimacondivisione #referendum #giustizia #no #presiden - facebook.com facebook