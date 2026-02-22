Come ti vorrei! Una piazza pulita tra sport e merende per la Galilei di Avane
La decisione di rinnovare la piazza di Avane deriva dalla richiesta dei residenti di migliorare gli spazi pubblici. Le autorità hanno deciso di intervenire per creare un’area più verde e accogliente, aggiungendo piante, prati e zone dedicate agli animali domestici. La nuova sistemazione prevede anche punti di raccolta differenziata e messaggi di sensibilizzazione ambientale. La riqualificazione mira a offrire un luogo più vivibile per tutti, in particolare per le famiglie con bambini.
Una piazza green: alberi curati, prati fioriti, spazi per animali, un’area per la raccolta differenziata e messaggi di amore verso la natura. È quella immaginata dai bambini e dalle bambine della classe 5A della scuola primaria Galilei di Avane, anche loro protagonisti del progetto “Come ti vorrei! Sogni, desideri e idee delle bambine e dei bambini per una nuova piazza Don Minzoni“, promosso dal Comune di Empoli. La piazza della stazione diventa - almeno nelle bozze - un luogo ospitale dove convivono gioco, sport e relax. Michael Petracchi, Carol D’Orzi, Elisa Cerboni, Giorgia Dei e Enrico Lin, nel primo dei disegni, immaginano all’ingresso una segnaletica di benvenuto, tradotta in più lingue; perché si sa, dalla stazione passano davvero tante nazionalità e la piazza deve essere accogliente e inclusiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it
“Come ti vorrei!”. Le idee degli empolesi per piazza don Minzoni: “Da vivere e per tutti”Empoli si prepara a rinnovare il cuore della città, piazza Don Minzoni.
“Come ti vorrei!“. Al via i sopralluoghi in piazza Don Minzoni: "Diamo voce al futuro"Questa mattina sono iniziati i sopralluoghi in piazza Don Minzoni.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Come ti vorrei!. Una piazza pulita tra sport e... merende per la Galilei di Avane; Ad Alessandria la due giorni per Eco: Dichiarazione d’amore e profondo rispetto; Viaggio intorno al sole: Tuturano un laboratorio nazionale di innovazione sociale; Chiello a Sanremo con le mie luci e le mie ombre.
Ti vorrei come mia figlia/ Trama e cast del thriller del sabato sera di Rai 2, oggi 11 ottobre 2025Ti vorrei come mia figlia è il thriller che anima il sabato sera di Rai 2, come da tradizione. Produzione Lifetime e suspence assicurata Ti vorrei come mia figlia, film su Rai 2 diretto da Bruno ... ilsussidiario.net
Come ti vorrei!. La 5B della scuola Leonardo da Vinci ridisegna la piazzaI baby progettisti all’opera dopo il sopralluogo con i docenti. Ecco il loro contributo al restyling del quartiere della stazione. msn.com
Grazie infinite agli studenti del “Galilei” e del “Carletti” e soprattutto ai loro Prof. per averli accompagnati a visitare la mia mostra. Grazie Valentina Vendrame per aver fatto da guida lungo il percorso espositivo. @fanpiùattivi Palazzo Sarcinelli Conegliano Artigli - facebook.com facebook