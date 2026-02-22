La decisione di rinnovare la piazza di Avane deriva dalla richiesta dei residenti di migliorare gli spazi pubblici. Le autorità hanno deciso di intervenire per creare un’area più verde e accogliente, aggiungendo piante, prati e zone dedicate agli animali domestici. La nuova sistemazione prevede anche punti di raccolta differenziata e messaggi di sensibilizzazione ambientale. La riqualificazione mira a offrire un luogo più vivibile per tutti, in particolare per le famiglie con bambini.

Una piazza green: alberi curati, prati fioriti, spazi per animali, un’area per la raccolta differenziata e messaggi di amore verso la natura. È quella immaginata dai bambini e dalle bambine della classe 5A della scuola primaria Galilei di Avane, anche loro protagonisti del progetto “Come ti vorrei! Sogni, desideri e idee delle bambine e dei bambini per una nuova piazza Don Minzoni“, promosso dal Comune di Empoli. La piazza della stazione diventa - almeno nelle bozze - un luogo ospitale dove convivono gioco, sport e relax. Michael Petracchi, Carol D’Orzi, Elisa Cerboni, Giorgia Dei e Enrico Lin, nel primo dei disegni, immaginano all’ingresso una segnaletica di benvenuto, tradotta in più lingue; perché si sa, dalla stazione passano davvero tante nazionalità e la piazza deve essere accogliente e inclusiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

“Come ti vorrei!”. Le idee degli empolesi per piazza don Minzoni: “Da vivere e per tutti”Empoli si prepara a rinnovare il cuore della città, piazza Don Minzoni.

“Come ti vorrei!“. Al via i sopralluoghi in piazza Don Minzoni: "Diamo voce al futuro"Questa mattina sono iniziati i sopralluoghi in piazza Don Minzoni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Come ti vorrei!. Una piazza pulita tra sport e... merende per la Galilei di Avane; Ad Alessandria la due giorni per Eco: Dichiarazione d’amore e profondo rispetto; Viaggio intorno al sole: Tuturano un laboratorio nazionale di innovazione sociale; Chiello a Sanremo con le mie luci e le mie ombre.

Ti vorrei come mia figlia/ Trama e cast del thriller del sabato sera di Rai 2, oggi 11 ottobre 2025Ti vorrei come mia figlia è il thriller che anima il sabato sera di Rai 2, come da tradizione. Produzione Lifetime e suspence assicurata Ti vorrei come mia figlia, film su Rai 2 diretto da Bruno ... ilsussidiario.net

Come ti vorrei!. La 5B della scuola Leonardo da Vinci ridisegna la piazzaI baby progettisti all’opera dopo il sopralluogo con i docenti. Ecco il loro contributo al restyling del quartiere della stazione. msn.com

Grazie infinite agli studenti del “Galilei” e del “Carletti” e soprattutto ai loro Prof. per averli accompagnati a visitare la mia mostra. Grazie Valentina Vendrame per aver fatto da guida lungo il percorso espositivo. @fanpiùattivi Palazzo Sarcinelli Conegliano Artigli - facebook.com facebook