come sta kamila sellier la pattinatrice dello short track tagliata con la lama

Kamila Sellier sta meglio dopo l’incidente durante i quarti di finale dei 1500 metri femminili di short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La pattinatrice polacca ha subito un grave taglio al volto quando è entrata in contatto con la lama di un’avversaria. I medici hanno intervenuto rapidamente e hanno stabilizzato la ferita. Sellier si trova ancora sotto osservazione, ma le sue condizioni sono in miglioramento. Restano da capire i tempi di recupero.

Migliorano le condizioni della polacca Kamila Sellier, atleta dello short track caduta nel corso dei quarti di finale dei 1500 metri femminili alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, riportando nella circostanza un brutto taglio al volto nel contatto con la lama di un’avversaria. Nella carambola, infatti, la polacca era stata colpita dal pattino della statunitense Kristen Santos-Griswold, e nella dinamica del contatto era stata trascinata a terra anche Arianna Fontana: la classe 2000 era stata poi portata via in barella sanguinante per una vistosa ferita al volto. Con un post sui social, poi è stata la stessa Sellier a rassicurare sulle proprie condizioni di salute dopo lo spavento subito: “ So che un giorno guarderò questa foto e ricorderò che sono più forte di quanto avessi mai creduto. 🔗 Leggi su Oasport.it

Kamila Sellier ha subito un grave infortunio durante una gara di short track femminile alle Olimpiadi, a causa di una lama che ha colpito il suo viso.

Kamila Sellier è rimasta ferita dopo una caduta violenta nello short track, causata da un contatto tra le atlete.

