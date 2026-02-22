Come sarà la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina

Il concerto di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina si svolge questa sera alle 20, dopo due settimane di eventi. La decisione di organizzare lo spettacolo nel centro di Cortina nasce dalla volontà di coinvolgere tutto il territorio. Durante la serata, artisti italiani si esibiscono in un concerto all’aperto, attirando numerosi spettatori. La cerimonia segna la conclusione di un’edizione che ha richiamato pubblico e media da tutto il mondo.

L’ Olimpiade italiana d’inverno si prepara a vivere la sua ultima notte. Dopo l’avvio tra lo stadio San Siro di Milano e Cortina, il gran finale va in scena questa sera alle 20.30 all’ Arena di Verona, anfiteatro simbolo della cultura italiana nel mondo, che ospita la cerimonia conclusiva dei Giochi. In platea anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il titolo scelto per l’evento è Beauty in action, un omaggio alla bellezza che si muove, che unisce arte e sport. Assente annunciato Donald Trump: il presidente americano aveva già rinunciato a vedere la finale di hockey maschile tra Usa e Canada, che ha assegnato l’ultima medaglia di questi Giochi. 🔗 Leggi su Open.online

Achille Lauro sarà alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina (all'Arena di Verona)Achille Lauro parteciperà alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, in programma il 22 febbraio all’Arena di Verona, dopo aver ricevuto l’invito dagli organizzatori.

Perché la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali si tiene a Verona e non a Milano o CortinaLa decisione di spostare la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali 2026 a Verona deriva dalla volontà di coinvolgere una città più vicina alle strutture sportive e di valorizzare il suo patrimonio culturale.

La ripresa acrobatica della cerimonia d'apertura delle OLIMPIADI di MILANO-CORTINA

