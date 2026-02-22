Com' è l' hotel nello storico castello in legno e pietra sulle Dolomiti di Norbert Niederkofler e come si mangia

Norbert Niederkofler ha aperto un hotel in un castello storico sulle Dolomiti, attirando visitatori con un’atmosfera autentica e un’ambientazione suggestiva. La struttura, realizzata con legno e pietra, si trova a pochi chilometri dai percorsi del Biathlon delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. I clienti apprezzano soprattutto il ristorante, dove vengono serviti piatti tradizionali preparati con ingredienti locali freschi. La scelta di Niederkofler punta a valorizzare la cucina della regione.

Ci si arriva lentamente, come tutto quello che accade da queste parti. Sulla strada, in mezzo alla neve (o al verde, nella bella stagione), compare questo piccolo e grazioso castello in pietra. Bianco, antico, raccolto ma maestoso e austero, come alcuni suoni di queste terre sanno essere alle orecchie di chi è abituato a lingue più musicali. È però all'interno che avviene la magia. Una magia fatta interamente di legni, intarsiati, sovrapposti, segnati dal tempo e rinvigoriti dalla ristrutturazione, messi in nuova luce da arredi contemporanei e restituiti alla nuova vita di un piccolo albergo di montagna. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Norbert Niederkofler: «Oggi la sfida è pensare al futuro della cucina di montagna»Norbert Niederkofler, chef tre stelle Michelin, riflette sul futuro della cucina di montagna.

Il significato della scultura di legno alta sette metri che si trova nel cuore delle DolomitiNel cuore delle Dolomiti, una scultura di sette metri si fa notare tra le montagne.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sta per riaprire un hotel leggendario di Venezia. Terrazza, bar e oltre 200 anni di storia; Caserma Miramonti, l'hotel della Dolce vita a Cortina diventa alloggio per le forze dell'ordine ai Giochi; Hotel Syncrosfera, di cosa si tratta e come nasce?; Dove dormire a Lanzarote: dentro César Lanzarote, l’hotel di design più riservato dell’isola.

Liam Payne, ecco com’è morto: le ultime ore prima della caduta dal terzo piano dell’hotelRoma, 17 ottobre 2024 – È morto precipitando dal terzo piano dell’hotel dove alloggiava a Buenos Aires il 31enne Liam Payne, l’ex cantante della band britannica One Direction. Poco prima di cadere, ... quotidiano.net

VincenteEcco com’è il migliore hotel al mondoAbbiamo visitato per voi il Capella Hotel Bangkok, in testa alla classifica dei 50Best Hotels dopo l’italiano Hotel Passalacqua di Moltrasio. Cento e una stanza per godere lusso e vizi A meno che non ... linkiesta.it

“Se lavori la natura che hai intorno non c’è bisogno di altro” dice lo chef Norbert Niederkofler, cresciuto tra le piste da sci e i fornelli del padre, che aggiunge: “Squadra, disciplina e visione fanno la differenza”. E in vista di Milano Cortina riflette su giovani e cult - facebook.com facebook