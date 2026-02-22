Come funziona lo sconto da 60 euro sulle bollette degli italiani

Il governo ha approvato un decreto che permette alle famiglie di ottenere uno sconto di 60 euro sulle bollette elettriche. La misura mira ad aiutare chi ha spese energetiche più alte, concentrandosi sulla fascia media dei consumatori. Le aziende fornitrici devono applicare automaticamente lo sconto, senza che i clienti debbano richiederlo. Questa iniziativa interessa milioni di utenti e si applica alle utenze domestiche. Le prime fatture con lo sconto arriveranno nelle prossime settimane.

Il nuovo decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri introduce un'importante novità per sostenere il potere d'acquisto delle famiglie italiane: un meccanismo volontario di sconto sulle forniture elettriche che punta a raggiungere la cosiddetta "fascia media" della popolazione. Oltre al rafforzamento del bonus sociale per i più vulnerabili, il governo ha previsto una misura specifica per chi, pur non rientrando nelle soglie di povertà estrema, fatica a far fronte ai rincari energetici. Il beneficio è destinato ai clienti domestici residenti che presentano un indicatore Isee non superiore a 25.