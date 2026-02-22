coltellate al tassista in manette per 20 euro

Un uomo ha ferito un tassista con un coltello durante un tentativo di rapina per pochi euro. La lite è degenerata in violenza dopo che il tassista ha opposto resistenza. La polizia ha arrestato l’aggressore poco dopo, trovandolo ancora sul luogo della rissa. La vittima, in condizioni stabili, ha spiegato di aver rischiato la vita per una manciata di soldi. Gli investigatori stanno cercando di chiarire i passaggi dell’accaduto.

"Ho rischiato la pelle per quattro soldi" aveva raccontato ancora scossa la vittima, padre di due figli, il giorno dopo. Per non pagare una corsa di 20 euro un uomo aveva infatti accoltellato un tassista. E i carabinieri della Sezione Operativa e Radiomobile della Compagnia di Monza hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 52enne monzese, disoccupato. Già noto alle Forze dell’ordine, è ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio. Contestualmente, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 51enne, anch’egli residente a Monza, quello che aveva viaggiato davvero su quella corsa maledetta in taxi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

