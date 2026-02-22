Colombia donne in strada per festeggiare il diritto all' aborto

A Bogotá, le donne hanno manifestato per celebrare i quattro anni dalla legalizzazione dell’aborto, causata dalla decisione della Corte costituzionale. Le partecipanti hanno espresso anche disapprovazione contro un accordo proposto dal Comune, che potrebbe complicare l’accesso alla pratica. La protesta ha coinvolto diversi quartieri della città, con cartelli e slogan che chiedono tutela e libertà per chi sceglie di interrompere la gravidanza. La richiesta principale riguarda il ritiro dell’accordo in discussione.

A Bogotá, in Colombia, il movimento femminista è sceso in strada per festeggiare i quattro anni dalla legalizzazione dell'aborto, ma anche per protestare, esortando il sindaco della capitale a non firmare un accordo approvato dal Consiglio comunale che, secondo le donne in piazza, imporrebbe ostacoli a chi che desidera interrompere la gravidanza. L'accesso all'aborto, che nel Paese è consentito fino alla 24ª settimana, non è omogeneo: nelle grandi città è generalmente garantito, mentre nelle zone di conflitto i gruppi armati illegali che si contendono il territorio e il traffico di droga bloccano ogni possibilità, rendendo impossibile alle donne esercitare il loro diritto di scelta.