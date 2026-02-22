Collision 21.022026 AEW is toxic baby

Collision del 21 febbraio 2026 ha attirato l’attenzione per le numerose sfide in programma, tra cui due match titolati e un eliminator per i titoli di coppia. La Frontwave Arena di Oceanside si è riempita di tifosi pronti a seguire le emozioni, mentre i wrestler si preparano a lottare sul ring. La serata si preannuncia intensa, con atleti determinati a conquistare nuovi riconoscimenti e a confermare la loro supremazia. La tensione cresce in vista del prossimo evento.

Benvenuti all’analisi del Collision, in diretta dalla Frontwave Arena di Oceanside, California. Una puntata che come sempre si annuncia pregna di wrestling con ben due match titolati — i Trios Titles e il CMLL World Heavyweight Championship — e un main event eliminator per i titoli di coppia che promette scintille tra gli FTR e i Rascalz, il tutto mentre la strada verso Revolution si fa sempre più turbolenta. AEW World Trios Championship Match: Jet Set Rodeo (Hangman Page, Mike Bailey e Kevin Knight) (c) vs The Demand (Ricochet, Bishop Kaun e Toa Liona) (3,5 5) Inizio frenetico con la Demand che attacca subito i campioni, ma il Jet Set Rodeo risponde con una serie di dropkick dalla cima delle corde e i campioni prendono il controllo su Ricochet. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

