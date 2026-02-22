Un collezionista scopre che le sue carte da collezione, rubate dal suo zaino e valutate oltre 20mila euro, sono messe in vendita su internet. La scoperta lo porta a denunciare il caso alle autorità, che avviano le indagini. Due persone sono state identificate come responsabili della vendita fraudolenta. La vittima si impegna a recuperare le sue carte e a fare luce sulla sparizione. La vicenda si sviluppa in un mercato online molto frequentato.

Gli rubano lo zaino con carte da collezione per un valore di oltre 20mila euro e lui le ritrova in vendita online. La vittima è un imprenditore-collezionista del Rivolese che il 2 novembre 2025 stava tornando dal festival “Lucca Comics” che ogni anno richiama migliaia di visitatori nel capoluogo toscano. Gli avevano rubato dall’auto uno zaino contenente decine di carte da collezione per un valore superiore ai 20mila euro. Il furto era stato subito denunciato ai carabinieri della stazione di Alpignano. Trascorse poche settimane, il collezionista si era accorto che in un gruppo social dedicato allo scambio e alla rivendita di carte manga, un iscritto aveva pubblicato un annuncio nel quale venivano messe in vendita numerose carte che sembravano essere proprio le sue. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Furto di carte Pokémon e One Piece per 20mila euro: due denunciati grazie a un annuncio onlineDue uomini sono stati denunciati dopo aver rubato carte da collezione Pokémon e One Piece valutate oltre 20mila euro, grazie a un annuncio online.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Collezionista derubato trova in vendita online le sue carte del valore di oltre 20mila euro: due denunciati; Rivoli, collezionista derubato dopo il Lucca Comics: denunciati per ricettazione; Torino furto di carte Pokémon e One Piece per 20mila euro I dettagli; Lucca Comics: Furto di carte Pokemon, bottino da 20mila euro.

Collezionista derubato trova in vendita online le sue carte del valore di oltre 20mila euro: due denunciatiGli rubano lo zaino con carte da collezione per un valore di oltre 20mila euro e lui le ritrova in vendita online. La vittima è un imprenditore-collezionista del Rivolese che il 2 novembre 2025 stava ... torinotoday.it

Derubano anziana e fanno "scorta" di sigarette con le sue carte di credito Di mattina avevano derubato un’anziana donna, privandola del portafogli completo di documenti di identità e carte di credito, poi, nel primo pomeriggio, avevano reinvestito il bottino in u - facebook.com facebook