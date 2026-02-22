Colle | Attanasio resta esempio di valori

L'Ambasciatore Attanasio ha perso la vita in un’aggressione armata nel Congo, un episodio che ha suscitato grande attenzione internazionale. La sua presenza sul campo e il suo impegno per la pace sono stati portati via da un attacco improvviso. La tragedia ha portato alla luce le difficoltà di operare in aree di conflitto. La sua morte rappresenta un duro colpo per chi lavora per la stabilità nel paese.

10.26 "Nel drammatico scenario di crisi che ancora funesta la Repubblica Democratica del Congo, il ricordo dell'Ambasciatore Attanasio e della sua missione resta quanto mai esemplare". Lo scrive il Presidente della Repubblica Mattarella. "La sua dedizione incarna i nobili ideali dell'Italia repubblicana che guarda al continente africano con spirito di cooperazione e sentimenti di umanità.Il sacrificio dell'Ambasciatore Attanasio e di chi lo accompagnava rimarrà patrimonio vivo della memoria collettiva di ciascuno". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Scherma, valori e nuove generazioni: l’esempio di Elisa Segnini Bocchia Di San Lorenzo come riferimento per l’attualitàLa scherma, sport di disciplina e rispetto, si evolve con le nuove generazioni. L'orgoglio di Cirillo per la giovane cantante Emma Baggetta: "Esempio di energie e valori positivi calabresi"Il presidente del consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, esprime il suo entusiasmo per Emma Baggetta, giovane cantante reggina, che ha raggiunto la finale di The Voice Kids su Rai1. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Luca Attanasio era ambasciatore d’Italia nella Repubblica Democratica del Congo. Venne ucciso esattamente cinque anni fa, il 22 febbraio 2021, a 43 anni, in un agguato. L'incontro con i genitori Alida e Salvatore, che portano instancabilmente nelle scuole il - facebook.com facebook