Colle | Attanasio resta esempio valori

Da servizitelevideo.rai.it 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Ambasciatore Attanasio è ricordato come esempio di dedizione in mezzo alla crisi che colpisce la Repubblica Democratica del Congo. La sua morte è stata causata da un attacco armato durante una visita sul campo. Il suo impegno nel portare aiuti e speranza in una regione difficile rimane vivo tra chi conosce la sua storia. La sua figura continua a ispirare molte persone nel lavoro umanitario.

10.26 "Nel drammatico scenario di crisi che ancora funesta la Repubblica Democratica del Congo, il ricordo dell'Ambasciatore Attanasio e della sua missione resta quanto mai esemplare". Lo scrive il Presidente della Repubblica Mattarella. "La sua dedizione incarna i nobili ideali dell'Italia repubblicana che guarda al continente africano con spirito di cooperazione e sentimenti di umanità.Il sacrificio dell'Ambasciatore Attanasio e di chi lo accompagnava rimarrà patrimonio vivo della memoria collettiva di ciascuno". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

