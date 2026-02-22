Colle | Attanasio resta esempio valori

L’Ambasciatore Attanasio è ricordato come esempio di dedizione in mezzo alla crisi che colpisce la Repubblica Democratica del Congo. La sua morte è stata causata da un attacco armato durante una visita sul campo. Il suo impegno nel portare aiuti e speranza in una regione difficile rimane vivo tra chi conosce la sua storia. La sua figura continua a ispirare molte persone nel lavoro umanitario.

10.26 "Nel drammatico scenario di crisi che ancora funesta la Repubblica Democratica del Congo, il ricordo dell'Ambasciatore Attanasio e della sua missione resta quanto mai esemplare". Lo scrive il Presidente della Repubblica Mattarella. "La sua dedizione incarna i nobili ideali dell'Italia repubblicana che guarda al continente africano con spirito di cooperazione e sentimenti di umanità.Il sacrificio dell'Ambasciatore Attanasio e di chi lo accompagnava rimarrà patrimonio vivo della memoria collettiva di ciascuno". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Colle:Attanasio resta esempio di valori Scherma, valori e nuove generazioni: l’esempio di Elisa Segnini Bocchia Di San Lorenzo come riferimento per l’attualitàLa scherma, sport di disciplina e rispetto, si evolve con le nuove generazioni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Luca Attanasio era ambasciatore d’Italia nella Repubblica Democratica del Congo. Venne ucciso esattamente cinque anni fa, il 22 febbraio 2021, a 43 anni, in un agguato. L'incontro con i genitori Alida e Salvatore, che portano instancabilmente nelle scuole il - facebook.com facebook