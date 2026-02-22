Col Margherita valanga | scialpinista elitrasportato allerta rischio

Una valanga ha coinvolto due scialpinisti sul versante nord del Col Margherita, in Val San Pellegrino, creando un pronto intervento di soccorso. La massa di neve si è staccata improvvisamente, costringendo uno degli escursionisti a essere elitrasportato in ospedale. La caduta si è verificata a causa delle intense nevicate e del terreno instabile. La zona rimane sotto stretta vigilanza a causa del rischio di nuove slavine.

