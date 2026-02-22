Col Margherita | valanga ferma sciatori soccorso rapido tra le nevi

Una valanga si è staccata oggi dal Col Margherita, bloccando due sciatori sotto la neve. La massa di neve si è staccata improvvisamente, facendo scattare il soccorso alpino che è intervenuto rapidamente. I due sciatori sono stati estratti e soccorsi senza gravi conseguenze. L'incidente si è verificato in una zona molto frequentata dai sciatori, che ora chiedono maggiori controlli. La neve continua a essere instabile in quella parte delle Dolomiti.

Col Margherita, una giornata di paura tra le nevi trentine: soccorso alpino salva due sciatori. Una valanga si è staccata oggi, 22 febbraio 2026, dal Col Margherita, in Trentino, coinvolgendo due persone. Un sciatore ha riportato lievi traumi a una gamba ed è stato trasportato all’ospedale di Cavalese per ulteriori accertamenti, mentre l’altro è rimasto illeso ed è riuscito a raggiungere la valle autonomamente. L’evento si è verificato nei pressi del Passo San Pellegrino intorno alle ore 10, in un’area montuosa particolarmente esposta a rischi di questo tipo. La dinamica dell’evento e l’intervento dei soccorsi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Tesino, valanga a Forcella Segura: escursionisti in pericolo, soccorso rapido e allerta rischio montano confermata.Una valanga si è staccata a Forcella Segura nel Tesino, coinvolgendo sei escursionisti che stavano attraversando la zona.

Col Margherita, valanga: scialpinista elitrasportato, allerta rischioUna valanga ha coinvolto due scialpinisti sul versante nord del Col Margherita, in Val San Pellegrino, creando un pronto intervento di soccorso.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Il boato e poi la valanga, soccorsi due uomini che si sono liberati dalla neveSAN PELLEGRINO. Momenti di paura nella mattinata di oggi, domenica 22 febbraio, all'interno del comprensorio sciistico del San Pellegrino. Intorno alle 10 infatti una valanga si è staccata dal versant ... ildolomiti.it

Valanga al Passo San Pellegrino: due persone coinvolte, nessun travolto(mi-lorenteggio.com) Trento, Domenica 22 febbraio 2026 – Una valanga si è staccata questa mattina verso le ore 10:00 sul lato nord del Col Margherita. Due le persone presenti, di cui nessuno è stato t ... mi-lorenteggio.com

Valanga sul Col Margherita, tragedia sfiorata. IL VIDEO - facebook.com facebook

Valanga sul Col Margherita (TN): due escursionisti soccorsi, uno elitrasportato all’ospedale, intervento con unità cinofile e Bonifica. #Trentino #Trento #Cronaca #Inprimopiano x.com