coca in auto e a casa due arresti

Due uomini marocchini di 33 e 39 anni sono stati fermati dai carabinieri con droga in auto e in casa. La polizia ha trovato sostanze stupefacenti durante un controllo di routine, che ha portato all’arresto dei due spacciatori. Gli agenti hanno sequestrato diverse dosi di droga e strumenti per il confezionamento. I fermati sono stati portati in caserma in attesa di ulteriori accertamenti. La vicenda continua a svilupparsi nelle prossime ore.

Arrestati dai carabinieri due spacciatori stranieri: si tratta di un 39enne e un 33enne, entrambi marocchini, che sono stati trattenuti in camera di sicurezza con l’accusa di detenzione di stupefacenti. Gli arresti sono scaturiti nei giorni scorsi durante un servizio di controllo del territorio ad opera dei militari dell’Arma del Nucleo operativo di San Giovanni in Persiceto, finalizzato al contrasto e alla repressione dei reati in materia di stupefacenti. Durante l’attività, i militari dell’Arma impegnati nel servizio sul territorio hanno fermato i due nordafricani a bordo di una autovettura. Quindi li hanno identificati e successivamente si è proceduto con il controllo dell’automobile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

