Clet vandalizzata la statua L’Uomo Comune in Arno | Violenza contro la libertà

Un atto vandalico ha coinvolto la statua di Clet, che è stata gettata nell’Arno senza la testa. La causa è ancora sconosciuta, ma l’artista francese, residente a Firenze, denuncia un gesto che mira a danneggiare la libertà di espressione. La statua, simbolo di protesta, si trova ora sommersa tra le onde del fiume. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili di questo gesto di distruzione.

’L’Uomo Comune’ di Clet gettato in Arno e ritrovato senza testa. "Un atto vandalico contro la libertà di espressione" denuncia l’artista francese trapiantato a Firenze. Ieri, adagiata sull’argine del Circolo dei canottieri di Firenze, tra ponte alle Grazie e il Ponte Vecchio, è stata ritrovata senza testa la statua realizzata da Clet. L’opera in vetroresina e polistirolo, che ritrae un omino stilizzato con un piede sospeso nel vuoto, dal 2011 svettava sul ponte alle Grazie come simbolo della libertà di espressione. "Probabilmente è stata buttata nel fiume durante la notte. Mi hanno avvisato i canottieri ieri mattina, al momento del ritrovamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Ancora vandalismo contro l’Uomo Comune di Clet, statua decapitata e gettata in ArnoUn atto vandalico ha colpito l’Uomo Comune di Clet, l’opera dell’artista Jean-Marie Clet Abraham, perché alcuni sconosciuti hanno decapitato la statua e l’hanno gettata in Arno dal Ponte alle Grazie.

Firenze, vandali abbattono di notte la statua de “L’uomo Comune” realizzata da CletNella notte, alcuni vandali hanno abbattuto la statua de “L’uomo Comune” di Clet, installata su Ponte alle Grazie a Firenze.

Recuperato l'Uomo Comune di Clet ma manca la testaLa statua era stata vandalizzata e buttata in Arno. L'appello dell'artista: Regalerò una mia opera a chi me la riporterà prima che finisca in mare a Pisa ... rainews.it

Firenze: gettata in Arno la statua di Clet, recuperata senza testa. Appello dell’artista: A chi la ritrova una mia operaAtto vandalico nei confronti dell'Uomo comune, la statua che da anni fiorentini e turisti vedono su uno sperone del ponte alle Grazie a Firenze. E' accaduto la scorsa notte, 21 febbraio 2026 ... firenzepost.it

L'Uomo Comune di Clet, una delle più note installazioni d'arte contemporanea a Firenze, simbolo pop e soggetto di moltissimi scatti social, installata su Ponte alle Grazie, è stata vandalizzata. La statua è stata decapitata e gettata in Arno nella notte tra venerdì - facebook.com facebook

Ancora vandalismo contro L’Uomo Comune di Clet: statua decapitata e gettata in Arno x.com