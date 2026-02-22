Classifica Serie A 2025 26 LIVE | tutti gli aggiornamenti e la posizione dell’Inter

L'Inter si trova al primo posto in classifica dopo aver battuto il Bologna con un gol decisivo nel secondo tempo. La vittoria arriva grazie a un’azione rapida avviata da un cross dalla fascia destra. La squadra di Antonio Conte ha mostrato un gioco aggressivo e determinato, che ha permesso di mantenere saldo il vantaggio. La prestazione degli attaccanti ha avuto un ruolo chiave, contribuendo a consolidare il primato in classifica. I tifosi sperano in continuità per le prossime partite.

