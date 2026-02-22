Classifica Serie A 2025 26 LIVE | tutti gli aggiornamenti e la posizione della Juve

La Juventus si trova al secondo posto in classifica dopo aver vinto tre delle ultime cinque partite, grazie a un attacco più efficace. La squadra ha migliorato il rendimento grazie a un nuovo allenatore e a una serie di giovani promesse che si sono integrate rapidamente nel modulo. I tifosi seguono con attenzione ogni risultato, mentre la squadra cerca di mantenere la posizione in vista delle prossime sfide. La corsa alla vetta si fa più intensa di settimana in settimana.

Classifica Serie A 202526 LIVE: tutti gli aggiornamenti con la posizione della Juve e la situazione aggiornata dopo ogni partita. La corsa al vertice è pronta a infiammarsi: la classifica Serie A 202526 sarà il termometro delle ambizioni di ogni squadra, dal sogno scudetto fino alla lotta salvezza. Settimana dopo settimana, i punti conquistati o persi peseranno come macigni, alimentando speranze e tensioni. Ogni risultato può cambiare gli equilibri, rendendo la graduatoria uno specchio fedele delle emozioni del campionato italiano. Di seguito tutti gli aggiornamenti e la posizione della Juve.