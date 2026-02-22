Classifica Serie A 2025-2026 | tutti i risultati della 26^ giornata

La 26ª giornata di Serie A 2025-2026 ha portato numerosi cambiamenti in classifica. I risultati delle partite hanno determinato spostamenti nelle posizioni delle squadre, con alcune che hanno ottenuto vittorie importanti in casa. I marcatori si sono fatti notare, contribuendo alle sorti delle loro squadre. La giornata si è conclusa con diversi incontri ancora da definire, lasciando spazio a nuove sorprese e confronti serrati. Le prossime partite si avvicinano rapidamente.

Di seguito la classifica aggiornata del campionato di Serie A 2025-26. Ricordiamo che le prime 4 squadre saranno direttamente qualificate ai gironi della prossima Champions League 2026-27, mentre la quinta andrà in Europa League (insieme alla vincitrice della Coppa Italia) e la sesta in Conference League. Nel caso in cui la vincitrice della Coppa Italia dovesse arrivare fra le prime 4, in Europa League accederanno la quinta e la sesta, con la settima arrivata che parteciperà al play off della prossima Conference League. In Serie B retrocedono invece le ultime 3 squadre. Ecco i risultati e la classifica di questa giornata.