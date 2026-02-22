civitanova conquista la quarta vittoria esterna in campionato a cisterna al tie break

Civitanova ha vinto la sua quarta partita fuori casa, battendo Cisterna al tie-break. La squadra ha dimostrato grande determinazione, sfruttando al meglio le occasioni nel momento decisivo. La vittoria rafforza la posizione in classifica e testimonia la crescita del team lontano dal proprio campo. I giocatori hanno mostrato attenzione e lucidità, portando a casa un risultato importante. La prossima sfida si avvicina e tutti aspettano con entusiasmo il prossimo incontro.