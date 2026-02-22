Civitanova conquista la quarta vittoria esterna in campionato a Cisterna al tie-break
Civitanova ha vinto la sua quarta partita fuori casa, battendo Cisterna al tie-break. La squadra ha dimostrato grande determinazione, sfruttando al meglio le occasioni nel momento decisivo. La vittoria rafforza la posizione in classifica e testimonia la crescita del team lontano dal proprio campo. I giocatori hanno mostrato attenzione e lucidità, portando a casa un risultato importante. La prossima sfida si avvicina e tutti aspettano con entusiasmo il prossimo incontro.
Questa rassegna presenta gli esiti più recenti delle principali competizioni italiane di volley, con particolare attenzione alle dinamiche di classifica, ai parziali chiave e alle dichiarazioni dei protagonisti. I risultati illustrano le traiettorie delle squadre e le reazioni degli allenatori e dei giocatori a margine delle rispettive sfide. In trasferta a Cisterna, Civitanova ottiene la quarta vittoria esterna in campionato al tie-break. I punti guadagnati propongono la squadra in quota 37 in classifica, consolidando la sesta posizione; i laziali salgono a 15 punti. Nel confronto casalingo, Modena chiude la pratica con un 0-3, impiegando i parziali 26-28, 18-25, 20-25. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
