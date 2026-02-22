Circa il 3% dei tumori dell' apparato gastrointestinale sono Colangiocarcinomi

Durante la Giornata mondiale del Colangiocarcinoma, si evidenzia che questa forma rara di tumore dell'apparato gastrointestinale rappresenta circa il 3% dei casi. La discussione si concentra sulle difficoltà di diagnosi e sulla natura aggressiva della malattia, che rende urgente migliorare i metodi di individuazione precoce. In piazza, medici e ricercatori condividono le ultime novità sulla ricerca in corso e sull'importanza di aumentare la consapevolezza tra la popolazione.

Si tratta di una patologia aggressiva e insidiosa che colpisce le vie biliari. Tra i centri di riferimento altamente specializzati di cura c'è il policlinico di Borgo Roma Nella Giornata mondiale del Colangiocarcinoma si parla a Verona di questa patologia rara, biologicamente complessa e ad elevata aggressività. Il colangiocarcinoma colpisce le vie biliari, è in aumento nella popolazione e in Italia sono circa una decina i centri di riferimento altamente specializzati di cura, fra cui l’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona con il policlinico di Borgo Roma. Una malattia di cui si parla ancora poco ma per la quale negli ultimi tre anni sono state molte le novità per migliorare la qualità di vita del malato e fornire terapie sempre più mirate, sia oncologiche che chirurgiche. 🔗 Leggi su Veronasera.it

