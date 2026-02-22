Ciofi | Facciamo le stesse cose di tre mesi fa

Andrea Ciofi commenta il recente ko contro lo Spezia, attribuendolo alla mancanza di progresso. La squadra ha ripetuto gli stessi errori di tre mesi fa, sottolineando un andamento stagnante. Ciofi si chiede come si possa perdere ancora, nonostante gli sforzi fatti. La squadra affronta un momento difficile, con cinque sconfitte nelle ultime sei partite. I giocatori cercano ora di trovare nuove strategie per invertire il trend negativo.

"È una sconfitta difficile da spiegare". Anche capitan Andrea Ciofi non riesce a darsi ragione del ko contro lo Spezia, l’ennesimo dell’ultimo periodo, che è valso 5 sconfitte nelle ultime 6. "Un ko che non si spiega, come tanti altri nell’ultimo periodo. Eppure siamo partiti bene, passando subito in vantaggio. Dopo il pareggio, siamo passati avanti ancora, portandoci nuovamente in una situazione favorevole ma, come spesso succede nell’ultimo periodo, parliamo di un’altra sconfitta". Ed è difficile spiegare anche cosa è successo. E non bastano gli episodi a sfavore dei bianconeri. "È una rotta che va sicuramente invertita il prima possibile – continua il capitano –, in particolare il fatto di subire così tanti gol. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

