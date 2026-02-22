Cime tempestose riaccende il desiderio verso un guardaroba d’altri tempi

Il ritorno dello stile Rococò ha riacceso l'interesse per capi d’abbigliamento d’altri tempi, spinto dall’uso di tessuti riccamente decorati e volumi teatrali. La tendenza si manifesta nelle collezioni di moda primavera-estate 2026, che valorizzano dettagli elaborati e ornamenti femminili. Designer e stilisti scelgono di reinterpretare il passato, creando abiti che esaltano femminilità giocosa e consapevole. La riscoperta di questa estetica si riflette anche nelle boutique più trendy della città.

V olumi teatrali, tessuti operati, ornamenti che raccontano una femminilità giocosa e consapevole. Lo stile Rococò, nato nel Settecento come inno alla leggerezza e al decorativismo, torna a ispirare il guardaroba della Primavera Estate 2026. Complice una vecchianuova ondata glamour che attraversa moda e immaginario collettivo: la recente mania per la rivisitazione cinematografica di Cime tempestose (celebre romanzo ottocentesco, ambientato a fine '700, ma oggi riletto con amplia libertà estetica) ha riacceso il desiderio verso un guardaroba fatto di volant, corsetti, fiocchi e dettagli d'altri tempi.