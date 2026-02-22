Cia Verona il nuovo presidente è Mirko Sella | Va riaffermato il ruolo degli agricoltori

Mirko Sella, viticoltore di Mezzane, ha accettato la guida di Cia Verona, sostenendo che è fondamentale rafforzare la voce degli agricoltori locali. La sua nomina deriva dall’esigenza di migliorare il sostegno alle aziende agricole e promuovere pratiche più sostenibili. Sella, con anni di esperienza nel settore, intende portare nuove idee per valorizzare il ruolo degli agricoltori nel territorio. La scelta si inserisce in un momento di attenzione crescente al settore agricolo.

È titolare dell’azienda agricola San Cassiano, che comprende la cantina e svariati ettari di vigneto e oliveto: «Presenteremo presto un progetto Life europeo incentrato sulla ricostruzione dell’equilibrio del territorio» È Mirko Sella, viticoltore e olivicoltore di Mezzane, il nuovo presidente di Cia – Agricoltori Italiani Verona. A eleggerlo è stata l’assemblea riunita venerdì al Crowne Plaza di Verona. Ad affiancare il presidente, che succede ad Andrea Lavagnoli, sarà il vicepresidente Andrea Garonzi, titolare dell’azienda lattiero-casearia di famiglia a Mozzecane e una giunta composta da giovani e donne. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Dopo 10 anni alla guida di Cia-Agricoltori italiani Verona Andrea Lavagnoli lascia l’incarico e domani., venerdì 20 febbraio, si elegge il nuovo presidente. L’assemblea si terrà alle 10,30 al Crowne Plaza di Verona con i soci chiamati a rinnovare le cariche dell’ - facebook.com facebook