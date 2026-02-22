Coventry ringrazia l’Italia per aver contribuito a un’edizione memorabile delle Olimpiadi di Milano Cortina, conclusa con una cerimonia emozionante e spettacolare. La città britannica esprime gratitudine per l’atmosfera unica creata durante gli eventi e per il successo delle manifestazioni sportive. La danza di Bolle ha conquistato il pubblico all’Arena, mentre i bracieri si sono spenti, segnando la fine di questa avventura. La manifestazione si avvia alla conclusione, lasciando ricordi vividi.

Sul palco interviene Achille Lauro con la sua band, un’artista italiano tra i più amati, nato a Verona, che chiude la Cerimonia È il momento di lasciare spazio alla festa che unirà atlete, atleti e pubblico.Primi ad esibirsi i Major Lazer, con alcuni special guest: MØ, Nyla e Alfa. Gruppo di rilevanza internazionale, la loro hit Lean On ha più di 2,5 miliardi di riproduzioni su Spotify. Ecco lo spegnimento della Fiamma nei due bracieri Olimpici di Milano e Cortina. I Giochi sono ufficialmente terminati. Un brano che Ludovico Einaudi ha voluto regalarci, interpretato dal vivo da Gloria Campaner,talentuosa pianista italiana «Siete stati incredibili, ognuno di voi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Giochi, a Verona la cerimonia di chiusura: Gabry Ponte omaggia i volontari, la danza di Bolle incanta l'Arena | La direttaGiochi, a Verona si tiene la cerimonia di chiusura, che celebra i successi e i momenti più belli dell’evento.

A Verona lo show della cerimonia di chiusura dei giochi. Bolle incanta l'ArenaLa cerimonia di chiusura dei giochi ha attirato migliaia di spettatori all’Arena di Verona, dopo che le autorità hanno deciso di dedicare l’intera scena allo spettacolo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Grazie ragazzi! Orgoglio d'Italia drepubblicait - facebook.com facebook

Grazie Italia… sei stato un anfitrione magnifico, un trionfo di perfezione e bellezza. @GiorgiaMeloni x.com