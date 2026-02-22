Chiusi i Giochi invernali di Milano Cortina | Italia sei stata di parola L' orgoglio di Meloni

La cerimonia di chiusura dei Giochi invernali di Milano Cortina ha preso il via all'Arena di Verona, dopo che gli organizzatori hanno confermato il successo dell'evento. La riuscita dell'edizione, con un numero record di partecipanti e medaglie assegnate, ha portato grande soddisfazione alle autorità italiane. La presidente del Consiglio ha commentato la riuscita della manifestazione, sottolineando il ruolo del paese nel promuovere lo sport. La festa si conclude con un grande spettacolo di luci e musica.

La cerimonia di chiusura all'Arena di Verona con uno show che omaggia la lirica e la "Bellezza in azione". La premier: "Le Olimpiadi ci hanno regalato emozioni indimenticabili" "Cari amici, dichiaro chiusi i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Secondo la tradizione, invito i giovani di tutto il mondo a riunirsi tra quattro anni nelle Alpi francesi, per celebrare con tutti noi i 26i Giochi Olimpici Invernali. Ci vediamo nel 2030". Lo ha dichiarato Kirsty Coventry, presidente del Cio, alla cerimonia di chiusura di Milano Cortina all'Arena di Verona. "Spero - ha aggiunto - che abbiamo ispirato generazioni in tutto il mondo con lo spirito olimpico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Chiusi i Giochi invernali di Milano Cortina. Meloni: "Il nome dell'Italia risuona nel mondo"La cerimonia di chiusura dei Giochi invernali di Milano Cortina si svolge all’Arena di Verona, dopo che l’evento ha concluso con successo un’edizione da record.

Chiusi i Giochi invernali di Milano Cortina: l'omaggio alla lirica, poi gli atleti. Meloni: "Il nome dell'Italia risuona nel mondo"La cerimonia di chiusura dei Giochi invernali di Milano Cortina ha celebrato il talento musicale italiano, dopo che gli atleti hanno concluso le gare.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: LIVE | Olimpiadi Milano Cortina 2026, prosegue la festa all'Arena di Verona. Il presidente del Cio dichiara chiusi i Giochi: Ci vediamo nel 2030; Maurizio Marchetto, il Velasco del pattinaggio: Tanti ori, ma restiamo senza una casa; Olimpiadi di Milano-Cortina: i cerchi olimpici diventano un formato (esclusivo) di pasta; Trentino-Alto Adige, meno turisti ma tanta neve: si scierà anche dopo Pasqua.

Milano Cortina, è la notte del congedo: all’Arena di Verona il saluto finale dei Giochi. L'Italia chiude a quota 30 medaglieSi sono chiusi ufficialmente i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 con la cerimonia andata in scena nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona. Una serata intensa e carica di simboli ... gazzettadelsud.it

Olimpiadi in diretta LIVE, oggi la Cerimonia di chiusura dei giochi: sfuma il bronzo per l’Italia nel Bob a 4, USA medaglia d’oro nell’hockey maschileUltimo giorno delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, domenica 22 febbraio con le sfide degli italiani: alle ore ... fanpage.it

L'ultimo atto dei Giochi Invernali di Milano Cortina si celebra nell'anfiteatro di Piazza Brà, ma prima centinaia di manifestanti hanno sfilato in città per contestare il modello economico e l'impatto ambientale dell'evento - facebook.com facebook

MILANO CORTINA | "Olimpiadi no grazie": a Verona il corteo dei contestatori. Blindata l'area intorno all'Arena, sede della cerimonia di chiusura. VIDEO #ANSA x.com