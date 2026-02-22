Chieri malore della madre | neonato di 5 mesi cade e sbatte la testa è grave al Regina Margherita

Una madre di Pessione ha avuto un malore che ha portato il neonato di cinque mesi a cadere e a battere la testa. Il bambino è stato trasportato al Regina Margherita con gravi ferite. La famiglia si trovava in casa al momento dell’incidente, che ha causato preoccupazione tra i vicini. I soccorritori sono intervenuti rapidamente per assistere il piccolo. La dinamica dell’accaduto resta ancora da chiarire.

Cosa è successo a Pessione di Chieri?. Un neonato di cinque mesi è rimasto gravemente ferito nella tarda mattinata del 21 febbraio a Pessione, frazione di Chieri. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo si trovava in braccio alla madre all’interno dell’abitazione di famiglia quando la donna, italiana di circa quarant’anni, è stata colta da un improvviso malore. Perdendo le forze, non sarebbe riuscita a trattenere il bambino, che è caduto battendo la testa. L’allarme è scattato immediatamente. L’intervento dei soccorsi e il ricovero a Torino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Chieri e i sanitari del 118. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

