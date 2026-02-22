chi sono i genitori e i fratelli di manuel bortuzzo

Franco e Rossella Bortuzzo sono i genitori di Manuel, il nuotatore coinvolto in un grave incidente che ha rischiato di costargli la vita. La causa è stato un colpo di pistola sfiorato di appena 12 millimetri dall’aorta, che ha evitato il peggio. Hanno sempre sostenuto il figlio, aiutandolo a riprendersi dopo il trauma. La famiglia resta vicina a Manuel, che continua a lottare per la sua riabilitazione.

Franco e Rossella sono i genitori di Manuel Bortuzzo e sono sempre stati vicini a lui, aiutandolo a superare quel difficilissimo periodo dopo l’incidente nel quale ha rischiato seriamente di perdere la vita: per soli 12 mm, infatti, il proiettile non ha colpito l’aorta, uccidendolo. Chi sono i genitori di Manuel Bortuzzo. Franco Bortuzzo è nato a Trieste nel 1959, consegue il diploma di perito edile e successivamente studia alla Facoltà di Psicologia alla Sapienza di Roma. Sposa Rossella Corona e dalla loro unione arrivano i quattro figli: Michelle, Manuel, Jennifer e Kevin. La famiglia con la sparatoria del 2019 balza sulle prime pagine dei giornali, per via del drammatico incidente nel quale Manuel, nuotatore di successo perde l’uso delle gambe. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Chi sono i genitori e i fratelli di Vladimir Luxuria e cosa fanno nella vitaVladimir Luxuria, nota attivista e figura pubblica italiana, ha una famiglia composta da genitori, Antonio e Maria Michela Guadagno, e da alcuni fratelli e sorelle.

“Sono stata strumentalizzata” Costanza Di Stefano, ex fidanzata di Manuel Bortuzzo, attacca il nuotatore, per il modo in cui avrebbe deciso di gestire la loro storia e la successiva separazione. Cosa ha raccontato dopo mesi dalla fine della loro storia - facebook.com facebook