Chi è Salvatore Bianco marito di Rita De Crescenzo

Salvatore Bianco, marito di Rita De Crescenzo, si trova al centro di attenzione dopo essere stato paparazzato mentre lavora come ormeggiatore nel porticciolo di Mergellina. Originario di Napoli, Bianco ha guadagnato popolarità sui social grazie ai numerosi video in cui appare con sua moglie. I suoi profili attirano migliaia di follower, e la sua figura emerge anche per la presenza costante nelle foto pubblicate online. La sua vita quotidiana diventa così oggetto di interesse pubblico.

Salvatore Bianco è il marito di Rita De Crescenzo. L’uomo, napoletano come la sua consorte, lavora come ormeggiatore nel porticciolo di Mergellina, ma è molto popolare sui social: sono molti i video in cui appare insieme a Rita, e anche i suoi profili personali vantano moltissimi follower. A soli 13 anni ha avuto il primo figlio Raimondo, nato dalla relazione con Ciro Marranzino. A crescerlo, vista la giovanissima età della ragazza, furono i nonni materni: solo recentemente l’uomo ha ricostruito il rapporto con la mamma biologica, che ha reso anche nonna di un bambino. Successivamente Rita De Crescenzo si è legata all’attuale marito Salvatore Bianco con cui a 16 anni ha avuto il figlio Rosario e poi il terzo figlio Francesco. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Napoli, accoltellato Francesco Bianco: è il figlio della tiktoker Rita De CrescenzoFrancesco Bianco, 18 anni, è stato accoltellato nel centro di Napoli, un fatto che ha sconvolto i passanti.

Chi è Rita De Crescenzo e perché sarà a ‘Verissimo’Rita De Crescenzo, influencer napoletana nota per i suoi video su TikTok, ha attirato l’attenzione del pubblico anche in televisione.

Chi è il marito di Rita De Crescenzo, Salvatore Bianco e chi sono i figli Rosario e Raimondo

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Rita De Crescenzo, chi è la tiktoker napoletana: storia, biografia; Chi è Rita De Crescenzo e perché sarà a ‘Verissimo’; Lezioni di Mafie con Nicola Gratteri, puntata integrale 24/9/2025; Migliori mouse e tastiera gaming: guida all’acquisto (2026).

Chi è Salvatore Bianco, il marito di Rita De Crecenzo: due figli insieme/ Facciamo l’amore tutti i giorniChi è Salvatore Bianco, il marito di Rita De Crecenzo: insieme hanno due figli, Rosario e Francesco Pio. A 13 anni aveva avuto Raimondo ... ilsussidiario.net

Chi è Francesco Pio Bianco, figlio di Rita De Crescenzo/ Aggredito a Napoli: ferito ad una gambaChi è Francesco Pio Bianco, figlio di Rita De Crescenzo: solo pochi giorni fa il giovane è stato accoltellato in pieno centro a Napoli ... ilsussidiario.net

Salvatore Bianco. U2 · Stuck In A Moment You Can't Get Out Of (Acoustic Version / Remastered 2020). Ferrovie dello Stato Italiane Posizioni aperte: https://fscareers.gruppofs.it/jobs.phpsource=#1 Segui anche i canali : Whatsapp https://whatsapp.com/channe - facebook.com facebook