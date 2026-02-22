Chemco in fiamme | 30 vigili del fuoco combattono per evitare disastro

Un incendio ha coinvolto lo stabilimento Chemco a Vezzano sul Crostolo, mentre 30 vigili del fuoco lavorano senza sosta per domarlo. Le fiamme si sono sprigionate durante la notte, provocando vasta dispersione di fumo e danni alle strutture. I soccorritori cercano di contenere il rogo e di evitare che si propaghi alle aree circostanti. Le cause dell’incendio restano ancora da chiarire, ma l’intervento immediato ha evitato conseguenze peggiori.

Incendio alla Chemco: Una Notte di Lavoro Intenso per i Vigili del Fuoco a Vezzano sul Crostolo. Un incendio di vaste proporzioni ha devastato lo stabilimento della Chemco a Vezzano sul Crostolo, in provincia di Reggio Emilia, nella giornata di ieri. Le fiamme, che si sono propagate rapidamente all’interno della struttura, hanno richiesto un impegno straordinario da parte dei vigili del fuoco, che hanno lavorato senza sosta per diverse ore. L’allarme è scattato intorno alle 17:30, quando il fumo ha iniziato a essere visibile, destando immediata preoccupazione tra i residenti della zona industriale Sedrio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Incendio alla ChemCo: fiamme domate, ma rischio collasso. Emissioni okDopo il rogo si fa la conta dei danni a Vezzano sul Crostolo nel reggiano. Prima salvaguardiamo le aziende limitrofe e la salute pubblica, dice il sindaco poi penseremo anche ai lavoratori ... rainews.it

Rogo alla Chemco, all’interno per fortuna non c’era nessuno. VIDEOVEZZANO SUL CROSTOLO (Reggio Emilia) – E’ stata una nottata di lavoro intenso per i vigili del fuoco, tuttora impegnati nell’incendio dell’azienda chimica Chemco a Vezzano sul Crostolo. L’allarme è sc ... reggionline.com

Un vasto incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17:30, nello stabilimento della ditta Chemco, azienda specializzata nella produzione di resine situata nel comune di Vezzano. Le fiamme si sono propagate velocemente all'interno d - facebook.com facebook