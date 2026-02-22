Che futuro per l’ex scuola di Resceto? Diamola in gestione all’associazione

La decisione di affidare la gestione dell’ex scuola di Resceto all’associazione nasce dal bisogno di riqualificare l’edificio abbandonato. La struttura, chiusa da anni, rischia di restare inutilizzata senza interventi concreti. L’obiettivo è trasformarla in un luogo di incontro e attività per la comunità locale. La scelta mira a recuperare uno spazio importante per il paese e favorire iniziative sociali. Ora si cerca un’idea per dare nuova vita alla scuola.

"Dare nuova destinazione d’uso alla struttura ex scuola di Resceto, nella prospettiva di un uso finalizzato a spazio sociale e aggregativo ". Lo chiede il consigliere dell’opposizione Stefano Alberti (nella foto), tramite interpellanza all’amministrazione comunale, insieme agli altri consiglieri del Pd Gabriele Carioli, Enzo Romolo Ricci, Daniele Tarantino, Giovanna Santi. Il documento entra nello specifico: "Considerato che la struttura dell’ex scuola di Resceto appartiene al patrimonio comunale, ha una destinazione residenziale, ma non è utilizzata a tale scopo ed è nella disponibilità di Erp e che da parte dell’ente non risultano programmati interventi finalizzati a mettere la struttura nelle condizioni per una successiva assegnazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Nuova vita per il velodromo di Lanciano: in gestione per 9 anni a un'associazioneIl velodromo “Alessandro Fantini” di Lanciano riprende attività grazie a un accordo tra il Comune e l’associazione “Moreno Di Biase”.

L’esperta, il punto sulla gestione dell’impianto sportivo ad associazione sportiva dilettantisticaL’esperta Lilla Laperuta, avvocata specializzata in contratti pubblici e autrice del manuale 'La gestione dell’impianto sportivo', analizza la possibilità per un ente comunale di affidare direttamente la gestione di uno stadio o impianto sportivo a un’associazione sportiva dilettantistica.

'Yellow Letters' è "una premonizione inquietante, uno sguardo sul futuro prossimo che potrebbe riguardare anche i nostri Paesi" ha detto il Presidente della Giuria, Wim Wenders.

