Cerimonia di chiusura Olimpiadi immenso Roberto Bolle | Dalla Scala all’Arena di Verona un cerchio che si chiude
Roberto Bolle ha partecipato alla cerimonia di chiusura dei Giochi invernali di Milano Cortina, portando il suo talento dall’Opera alla suggestiva Arena di Verona. La sua presenza ha attirato centinaia di spettatori e ha segnato un momento simbolico di passaggio tra le tappe della manifestazione. La decisione di coinvolgere artisti come Bolle ha evidenziato l’intento di unire sport e cultura in un evento che ha coinvolto tutta la regione. La cerimonia si conclude con un grande applauso.
Milano, 22 febbraio 2026 – All’Arena di Verona è il giorno della cerimonia di chiusura dei XXV Giochi invernali di Milano Cortina, prima Olimpiade "diffusa". Tra i protagonisti della serata anche Roberto Bolle, chiamato a firmare una performance annunciata come "unica", pensata appositamente per l'occasione. Olimpiadi, Roberto Bolle tedoforo scatta le foto con i fan: "Felice" "Con Roberto stiamo costruendo qualcosa di speciale, fuori dall'ordinario", ha detto il Ceo di Filmmaster (che guida la macchina organizzativa) Antonio Abete. (FOTOGRAMMA DA VIDEO) Roberto Bolle tedoforo di Milano Cortina, partito dal Teatro alla Scala ha percorso le vie centrali di Milano, 6 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Biglietti da 950 a 8.000 euro per la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: all’Arena di Verona con Roberto Bolle, Achille Lauro e Gabry PonteI biglietti per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 costano tra 950 e 8.
Milano-Cortina 2026, la scaletta della cerimonia di chiusura all’Arena di Verona: da Achille Lauro e Roberto Bolle ai Major Lazer, è tempo di spegnere il braciereLa cerimonia di chiusura dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 prenderà forma questa sera all’Arena di Verona, dopo che le competizioni si sono concluse.
Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina: tutti gli ospiti sul palco e cosa accadrà stasera all'Arena di VeronaNella serata di domenica 22 febbraio, alle 20:30, all'Arena di Verona prende il via la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina ... vogue.it
Perché la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali si tiene a Verona e non a Milano o CortinaPerché la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali 2026 si tiene a Verona e non a Milano o Cortina d'Ampezzo: anticipazioni sulla manifestazione ... fanpage.it
#MilanoCortina2026 "Vi stupiremo", promette Alfredo Accatino, direttore artistico della cerimonia di chiusura dei Giochi Invernali che inizierà alle 20:30 nella cornice dell'Arena di Verona. Roberto Bolle, Achille Lauro, Gabri Ponte, Benedetta Porcaroli tra gli o - facebook.com facebook
Tra i super ospiti Roberto Bolle e Achille Lauro. Attesa sulle gradinate anche la premier Giorgia Meloni x.com