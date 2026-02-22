Cerimonia di chiusura Olimpiadi immenso Roberto Bolle | Dalla Scala all’Arena di Verona un cerchio che si chiude

Roberto Bolle ha partecipato alla cerimonia di chiusura dei Giochi invernali di Milano Cortina, portando il suo talento dall’Opera alla suggestiva Arena di Verona. La sua presenza ha attirato centinaia di spettatori e ha segnato un momento simbolico di passaggio tra le tappe della manifestazione. La decisione di coinvolgere artisti come Bolle ha evidenziato l’intento di unire sport e cultura in un evento che ha coinvolto tutta la regione. La cerimonia si conclude con un grande applauso.

