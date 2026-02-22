Cerimonia di chiusura oggi delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 | ospiti Gabry Ponte e Roberto Bolle

Gabry Ponte e Roberto Bolle partecipano alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che si tiene all’Arena di Verona. La manifestazione segna il termine di due settimane di gare e celebrazioni sportive. Gli organizzatori confermano che l'evento sarà caratterizzato da spettacoli dal vivo e momenti di emozione. La cerimonia si conclude con l’ultimo saluto agli atleti e ai volontari coinvolti. L’atmosfera si preannuncia festosa e ricca di energia.

Oggi, domenica 22 febbraio, la cerimonia di chiusura dall'Arena di Verona, porrà ufficialmente finale alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Il titolo della serata conclusiva è "Beauty in action" e questa frase terrà insieme sport, arte e cultura italiana, con una scenografia dove l'acqua unirà idealmente i vari territori attraversati dai Giochi, dalle Alpi al mare. La sfilata degli atleti, lo spegnimento del braciere e il passaggio di consegne alla prossima edizione dei Giochi olimpici invernali, nel 2030 sulle Alpi francesi, saranno i momento clou. Ci saranno anche due piemontesi protagonisti.