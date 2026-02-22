Cerimonia di chiusura oggi delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 | Gabry Ponte e Roberto Bolle tra i grandi ospiti

Gabry Ponte e Roberto Bolle partecipano alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che si tiene oggi all’Arena di Verona. La manifestazione segna la conclusione di due settimane di competizioni sportive invernali, attirando migliaia di spettatori. La serata prevede spettacoli e momenti di celebrazione per ringraziare atleti e volontari. La cerimonia termina con la bandiera olimpica che viene consegnata ai prossimi organizzatori.

Oggi, domenica 22 febbraio, la cerimonia di chiusura dall'Arena di Verona, porrà ufficialmente finale alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Il titolo della serata conclusiva è "Beauty in action" e questa frase terrà insieme sport, arte e cultura italiana, con una scenografia dove l'acqua unirà idealmente i vari territori attraversati dai Giochi, dalle Alpi al mare. La sfilata degli atleti, lo spegnimento del braciere e il passaggio di consegne alla prossima edizione dei Giochi olimpici invernali, nel 2030 sulle Alpi francesi, saranno i momento clou. Ci saranno anche due piemontesi protagonisti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

