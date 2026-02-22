Cerimonia chiusura Olimpiadi Milano-Cortina 2026 streaming e diretta tv | dove vederla

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 avrà luogo questa sera alle 20, dopo due settimane di eventi sportivi e spettacoli. La decisione di organizzare l’evento in questa data deriva dalla fine ufficiale dei giochi, che coinvolgono atleti provenienti da tutto il mondo. Gli organizzatori preparano un grande spettacolo per salutare le Olimpiadi, con momenti di musica e celebrazioni. La serata si concluderà con il passaggio del testimone ai prossimi Giochi.

. Questa sera, domenica 22 febbraio 2026, alle ore 20.30 dall’Arena di Verona andrà in scena la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Un evento che vedrà esibirsi artisti di grande successo, come Gabri Ponte e Achille Lauro. Lo spettacolo del gran finale dei Giochi, ideato da Filmmaster e trasmesso globalmente, fonderà musica, arte e puro spirito sportivo, celebrando l’unità e la fratellanza tra atlete, atleti e nazioni. Sarà l’occasione per rendere omaggio a tutti i partecipanti, prima del tradizionale passaggio di consegne che celebra i successi e i legami creati durante l’evento, proiettando al contempo lo sguardo verso il futuro del movimento Olimpico. 🔗 Leggi su Tpi.it

Cerimonia apertura Olimpiadi Milano-Cortina 2026 streaming e diretta tv: dove vederlaQuesta sera alle 20, allo stadio San Siro di Milano, si accendono i riflettori sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

Cerimonia di chiusura delle olimpiadi di Milano Cortina 2026: orari tv, ospiti vip e dove vederla in direttaIl presidente del Comitato Olimpico ha annunciato che la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolgerà domenica 22 febbraio alle 20 nell’Arena di Verona, nota anche come Verona Olympic Arena.

Olimpiadi Milano - Cortina 2026 - Storie italiane 30/01/2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Olimpiadi di Milano Cortina 2026: come sarà la Cerimonia di Chiusura?; Milano Cortina, oggi la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi: orario, ospiti e dove vederla; Cerimonia di chiusura Olimpiadi invernali 2026, cosa c'è da sapere; Olimpiadi Invernali, tutto pronto per la cerimonia di chiusura.

Perché la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali si tiene a Verona e non a Milano o CortinaPerché la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali 2026 si tiene a Verona e non a Milano o Cortina d'Ampezzo: anticipazioni sulla manifestazione ... fanpage.it

Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026Leggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi invernali 2026, hockey: Usa vincono sul Canada 2-1. Bob a 4, Italia quinta. LIVE ... tg24.sky.it

Cala il sipario sulle Olimpiadi di Milano-Cortina, stasera la Cerimonia di chiusura. Bonfiglio: «È stata un’Italia da 30 e lode» x.com

L'Italia è attualmente quarta nel medagliere delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 pur avendo conquistato un numero di medaglie (30) superiore all'Olanda (3ª, a quota 20). Il motivo - facebook.com facebook