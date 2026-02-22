Cerimonia chiusura Olimpiadi Milano Cortina 2026 | chi sono i telecronisti della Rai

La Rai ha annunciato che i telecronisti della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 sono stati scelti dopo le polemiche legate alla diretta di apertura. La decisione arriva in risposta alle critiche sulla copertura dell'evento, che si terrà all’Arena di Verona il 22 febbraio alle 20. La scelta mira a garantire un commento più equilibrato e coinvolgente per gli spettatori italiani. La trasmissione sarà visibile in tutta Italia, con attenzione speciale ai dettagli della cerimonia.

Dopo il caso creato dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi, per la cerimonia di Chiusura di Milano Cortina la Rai ha deciso di sostituire i telecronisti dell'evento, in onda in diretta dall'Arena di Verona il 22 febbraio 2026 allee ore 20.30. Chi sono i telecronisti? La tv di Stato ha scelto di affidare il commento ad Auro Bulbarelli, vicedirettore di Rai Sport. Il giornalista aveva chiesto con una lettera di non condurre la telecronaca della cerimonia di apertura dopo le polemiche suscitate dal suo riferimento a una "sorpresa" relativa alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.