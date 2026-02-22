CERIMONIA CHIUSURA OLIMPIADI | DIRETTA RAI1 GLI OSPITI I NUOVI TELECRONISTI

La cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 si svolge all’Arena di Verona, trasmessa in diretta su Rai1 domenica 22 febbraio alle 20. La manifestazione celebra il termine della competizione, con artisti e atleti presenti. La diretta coinvolge milioni di spettatori italiani e presenta anche i nuovi telecronisti che commenteranno l’evento. La serata promette spettacolo e momenti di festa, chiudendo ufficialmente i giochi.

La Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 è in mondovisione su Rai1 dall’Arena di Verona, domenica 22 febbraio a partire dalle 20.20, subito dopo un breve Tg1 e PrimaFestival. CERIMONIA. La cerimonia di chiusura sarà il momento simbolico in cui Milano Cortina 2026 si trasformerà in memoria collettiva: un saluto al mondo, una celebrazione degli atleti, dei valori Olimpici e dell’eredità culturale che l’Italia vuole lasciare. Un appuntamento che unirà spettacolo, emozione e visione, destinato a restare nella storia. Lo spettacolo unirà musica, arte e racconto per mettere in luce il talento, la creatività e la dedizione italiana. 🔗 Leggi su Bubinoblog

Olimpiadi invernali 2026: Benedetta Porcaroli tra gli ospiti della cerimonia di chiusuraBenedetta Porcaroli parteciperà alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali 2026 a causa della sua popolarità come attrice.

Cerimonia di chiusura delle olimpiadi di Milano Cortina 2026: orari tv, ospiti vip e dove vederla in direttaIl presidente del Comitato Olimpico ha annunciato che la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolgerà domenica 22 febbraio alle 20 nell’Arena di Verona, nota anche come Verona Olympic Arena.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Cerimonia di Chiusura: dove si svolge, a che ora e ospiti attesi | Olimpiadi; Una cerimonia da... conservare: con L'Arena doppia diretta, copertina speciale e poster dei medagliati; Milano Cortina, Italia a quota 30 medaglie. Oggi cerimonia di chiusura; Rai, show di fine Olimpiadi su Rai 1: De Martino ‘out’, ansia per la telecronaca e Achille Lauro mattatore. Cosa vedremo.

Olimpiadi in diretta LIVE, oggi la Cerimonia di chiusura dei giochi: Italia del bob per il bronzo, poi Canada-USA di hockeyUltimo giorno delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, domenica 22 febbraio con le sfide degli italiani: alle ore ... fanpage.it

A che ora inizia la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026: dove vederla in tv, programmaGuida completa alla cerimonia chiusura Olimpiadi Milano Cortina 2026: dove vederla in diretta tv e web, orario, scaletta, ospiti. style.corriere.it

Cerimonia di chiusura Olimpiadi MilanoCortina2026: orari, ospiti e dove vederla - facebook.com facebook

Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi invernali 2026: portabandiera, programma e ospiti #SkySport #MilanoCortina2026 x.com