Centro storico e commercio Di Rosa | Le proposte ci sono già Ora confrontiamoci nel merito

Il centro storico di Agrigento ha subito un calo di attività commerciale a causa della pandemia. Di Rosa afferma che le proposte per rilanciare questa zona sono già pronte e invita a discutere sui dettagli. La sua intenzione è coinvolgere i commercianti e i cittadini nelle decisioni. Un incontro è previsto la prossima settimana per approfondire le strategie di sviluppo e ripresa economica. La discussione mira a stabilire le azioni più efficaci per il rilancio.

"Accogliamo con favore il richiamo di Confesercenti alla necessità di riportare al centro del dibattito politico i temi dello sviluppo economico, del commercio urbano e, in particolare, del rilancio del centro storico di Agrigento. È un tema che condividiamo pienamente, ma le proposte esistono già, sono pubbliche e non sono slogan elettorali". Lo affermano l'associazione culturale Nuovo Millennio e il movimento civico Mani Libere, a sostegno del progetto "Tutti Insieme per una Città Normale" con candidato sindaco Giuseppe Di Rosa. "Condividiamo l'analisi del presidente Vittorio Messina – prosegue la nota – quando denuncia l'assenza di una visione sul futuro della città da parte di chi ha amministrato o sostenuto quelle amministrazioni.

