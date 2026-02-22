Centri in Albania perché il Viminale potrebbe pagare altri risarcimenti dopo il caso del migrante algerino

Il caso di Redouane Laaleg ha portato il ministero dell’Interno a rischiare altri risarcimenti, poiché i centri in Albania sono sotto scrutinio. L’avvocata Crescini di Asgi spiega che le condizioni di detenzione e le procedure adottate potrebbero aver violato i diritti dei migranti. Le autorità potrebbero essere chiamate a risarcire ulteriori persone trattenute nei Cpr all’estero. La questione riguarda anche altri casi simili che emergono in questi giorni.

L'avvocata Crescini di Asgi spiega perché ora il ministero dell'Interno rischia di pagare nuovi risarcimenti ai migranti che sono trattenuti nel Cpr in Albania: il caso del cittadino algerino Redouane Laaleg potrebbe non essere un caso isolato.