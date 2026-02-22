Celik alla Juve il turco resta un obiettivo dei bianconeri per la prossima estate A che punto è la trattativa? Il retroscena di Fabrizio Romano

Celik rimane un obiettivo della Juventus perché il club turco lo vuole vendere questa estate. La trattativa si concentra sulla valutazione economica e sulle modalità di pagamento. La società bianconera ha già avviato i primi contatti, ma ancora non ha trovato un accordo definitivo. Nei prossimi giorni, le parti continueranno a negoziare per cercare di chiudere l’affare. La decisione finale dipende dalle offerte che arriveranno.

