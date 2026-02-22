Celebrazione delle Targhe Oro ASI e del concorso scolastico sul mondo dell’automobile

La cerimonia di consegna delle “Targhe Oro ASI” e del concorso scolastico sul mondo dell’auto si è svolta nella Sala consiliare “Sandro Pertini” di Grottaminarda. La manifestazione premia gli studenti che hanno realizzato disegni originali e coinvolgenti sulla storia dell’automobile. La partecipazione è stata numerosa, con bambini e insegnanti che hanno condiviso entusiasmo e passione. La giornata si conclude con la consegna dei riconoscimenti ai giovani talenti.