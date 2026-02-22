Celebrazione delle Targhe Oro ASI e del concorso scolastico sul mondo dell’automobile
La cerimonia di consegna delle “Targhe Oro ASI” e del concorso scolastico sul mondo dell’auto si è svolta nella Sala consiliare “Sandro Pertini” di Grottaminarda. La manifestazione premia gli studenti che hanno realizzato disegni originali e coinvolgenti sulla storia dell’automobile. La partecipazione è stata numerosa, con bambini e insegnanti che hanno condiviso entusiasmo e passione. La giornata si conclude con la consegna dei riconoscimenti ai giovani talenti.
Cerimonia di consegna nella Sala consiliare "Sandro Pertini" di Grottaminarda delle "Targhe Oro ASI" e premiazione del concorso di disegno "C'era una volta l'automobile." che ha visto protagonisti gli alunni dell'Istituto Omnicomprensivo San Tommaso d'Aquino.
Comunicato Stampa: IL CANADESE MANIK SHARMA SI AGGIUDICA IL CONCORSO GRIFO D'ORO ASI PER GIOVANI DESIGNERSVenerdì 6 febbraio 2026, a Torino, si è tenuta la cerimonia di consegna del premio Grifo d'Oro ASI 2025.
