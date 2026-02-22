Ceccarelli | Verstappen si comporta ormai come un giovane vecchio

Ceccarelli commenta che Verstappen si comporta come un giovane con molta esperienza. Durante i test in Bahrain, è stato evidente un divario tra i piloti veterani e i giovani, soprattutto sotto le nuove regole e le sfide tecniche. Verstappen ha mostrato sicurezza e velocità, mentre i più giovani faticano ad adattarsi. La gara di apertura si avvicina, e le differenze tra i talenti emergenti si fanno sempre più chiare.

In una fase di profondi cambiamenti, i test in Bahrain hanno messo in evidenza un divario tra piloti esperti e giovani di fronte alle nuove regole e alle dinamiche della gestione energetica. La F1 Commission ha analizzato a metà settimana le modifiche normative necessarie per affrontare le controversie emerse, distinguendo tra difficoltà oggettive e questioni di contesto politico. Il clima generale indica che la transizione è più ampia di una semplice prestazione sul giro secco, coinvolgendo anche l'approccio mentale e la collaborazione tra pilota e squadra. Il quadro regolamentare 2026 introduce una gestione dell'energia più complessa e una maggiore integrazione tra motore e sistema elettrico, con ripercussioni sia sul giro di lancio sia sui tempi di qualifica e di gara.

