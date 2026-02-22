cavalieri oggi al montano ostacolo amatori napoli

Cavalieri giocano al Montano contro Amatori Napoli dopo aver affrontato una partita difficile. La squadra ha incontrato molte difficoltà, ma è riuscita a portare a casa la vittoria. L’allenatore sottolinea che il percorso è positivo, anche se serve ancora migliorare. I giocatori si concentrano sulla prossima sfida, consapevoli dell’importanza di mantenere alta la concentrazione. La partita di oggi rappresenta un nuovo passo avanti nel campionato.

"Nella scorsa partita abbiamo faticato più del dovuto, pur essendo riusciti a vincere. La strada è quella giusta, ma dobbiamo continuare a dare il massimo". Parola del direttore tecnico Alberto Chiesa, che ha così ricordato la vittoria di misura nei Cavalieri Union nel derby con Firenze di domenica scorsa (14-5) in vista dell’impegno di oggi, che vedrà capitan Puglia e compagni ricevere la visita dell’ Amatori Napoli. Un incontro che prenderà il via alle 15:30 odierne al Montano di viale Galilei, valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A di rugby. Sulla carta sono i bianconeri pratesi a partire con i favori del pronostico, prendendo se non altro come riferimento i trenta punti di vantaggio in graduatoria nei confronti dei rivali partenopei (senza dimenticare il 54-20 imposto agli avversari nel match d’andata). 🔗 Leggi su Lanazione.it

