Caudium Film Festival | un nuovo percorso culturale a Montefredane

Il Caudium Film Festival si avvia con un’anteprima speciale, attirando l’attenzione sulla crescente passione per il cinema a Montefredane. La manifestazione mira a promuovere giovani registi e cortometraggi innovativi, coinvolgendo il pubblico locale e appassionati da fuori regione. La prima proiezione ha già riscosso interesse, creando aspettative per la terza edizione, che si svolgerà tra circa un anno. La città si prepara a ospitare un evento che promette di diventare un punto di riferimento culturale.

L'evento che si è posto, nei mesi scorsi, come pilastro culturale a sostegno della candidatura della Città Caudina a Capitale della Cultura 2028, segna anche un momento di profonda trasformazione identitaria. La kermesse, giunta alla sua maturità, compie un salto evolutivo superando i confini della sua denominazione originaria per abbracciare ufficialmente il nome di Caudium Film Festival.